ЦТАК: КНДР может перестать уведомлять Международную морскую организацию о запусках ракет
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
«В будущем IMO должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения ступеней ракеты-носителя», — говорится в заявлении.
Ранее КНДР сообщила в IMO о своём намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года.
Позже Япония выразила КНДР решительный протест в связи с последним ракетным пуском.