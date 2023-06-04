ЦТАК: КНДР может перестать уведомлять Международную морскую организацию о запусках ракет

В КНДР заявили, что воспринимают осуждающую ракетные пуски Северной Кореи резолюцию Международной морской организации IMO как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет и более не будут уведомлять о них.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«В будущем IMO должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения ступеней ракеты-носителя», — говорится в заявлении.

Ранее КНДР сообщила в IMO о своём намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года.

Позже Япония выразила КНДР решительный протест в связи с последним ракетным пуском.