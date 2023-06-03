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RMF FM: в Польше найдены обломки воздушного шара с антенной

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Обломки воздушного шара с антенной и надписями на кириллице были найдены в Польше. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

«На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара», — говорится в заявлении.

Отмечается, что фрагменты передали военным для изучения.

В статье говорится, что объект мог быть метеорологическим или военным.

13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.

Позднее польский премьер Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который ищут в стране.

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