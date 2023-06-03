RMF FM: в Польше найдены обломки воздушного шара с антенной
«На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара», — говорится в заявлении.
Отмечается, что фрагменты передали военным для изучения.
В статье говорится, что объект мог быть метеорологическим или военным.
13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.
Позднее польский премьер Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который ищут в стране.