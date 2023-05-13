В Минобороны Польши заявили, что ищут прилетевший со стороны Белоруссии объект

В воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны в Twitter.

«Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, прилетевший объект может быть аэростатом наблюдения.

Для поиска объекта привлечены дежурные войска территориальной обороны.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».

Вице-премьер, глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины.