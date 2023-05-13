В Минобороны Польши заявили, что ищут прилетевший со стороны Белоруссии объект
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Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны в Twitter.
«Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, прилетевший объект может быть аэростатом наблюдения.
Для поиска объекта привлечены дежурные войска территориальной обороны.
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.
Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».
Вице-премьер, глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины.