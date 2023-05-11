Глава Минобороны Польши допустил, что ракета могла прилететь в Быдгощ с Украины
- AP
- © Petr David Josek
«Установлено, что 16 декабря подчинённый оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», — цитирует его РИА Новости.
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.
Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».