Глава Минобороны Польши допустил, что ракета могла прилететь в Быдгощ с Украины

Упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины, заявил вице-премьер, глава Минобороны республики Мариуш Блащак.

«Установлено, что 16 декабря подчинённый оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», — цитирует его РИА Новости.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».