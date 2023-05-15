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В Польше намекнули на китайское происхождение прилетевшего аэростата

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Польский премьер Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который ищут в стране.
В Польше намекнули на китайское происхождение прилетевшего аэростата
  • Gettyimages.ru

Он напомнил о ряде инцидентов в США больше двух месяцев назад.

«Китайские шпионские воздушные шары сначала появились над Аляской, после полетели над Канадой, а потом опять появились над Соединёнными Штатами», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, ведутся его поиски.

По предварительной информации, прилетевший объект может быть аэростатом наблюдения.

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