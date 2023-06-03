Помощник госсекретаря США обсудит в КНР отношения Вашингтона и Пекина
- AP
Отмечается, что он обсудит главные составляющие отношений двух стран.
«В Пекине помощник госсекретаря Критенбринк и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) США Сара Беран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений», — говорится в заявлении Госдепа.
Из Китая Критенбринк направится в Новую Зеландию.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.
Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.