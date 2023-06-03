Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Помощник госсекретаря США обсудит в КНР отношения Вашингтона и Пекина

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк 4 июня проведёт переговоры с китайскими властями.
Помощник госсекретаря США обсудит в КНР отношения Вашингтона и Пекина
  • AP

Отмечается, что он обсудит главные составляющие отношений двух стран. 

«В Пекине помощник госсекретаря Критенбринк и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) США Сара Беран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений», — говорится в заявлении Госдепа.

Из Китая Критенбринк направится в Новую Зеландию.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить