Помощник госсекретаря США обсудит в КНР отношения Вашингтона и Пекина

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк 4 июня проведёт переговоры с китайскими властями.

Отмечается, что он обсудит главные составляющие отношений двух стран.

«В Пекине помощник госсекретаря Критенбринк и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) США Сара Беран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений», — говорится в заявлении Госдепа.

Из Китая Критенбринк направится в Новую Зеландию.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.