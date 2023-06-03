Нарышкин: отношения России и Белоруссии носят подлинно союзнический характер
- РИА Новости
Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Современные отношения России и Белоруссии носят подлинно союзнический, стратегический характер», — цитирует его ТАСС.
Нарышкин заявил, что отношения двух стран основаны на общности культур и общечеловеческих ценностей.
В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.