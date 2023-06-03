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Рябков: контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для России

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США предупредили Россию о новых мерах по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), это не стало для Москвы неожиданностью.
Рябков: контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для России
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов.

Также сообщалось, что США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратегического вооружения.

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