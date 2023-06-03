Рябков: контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для России

США предупредили Россию о новых мерах по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), это не стало для Москвы неожиданностью.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов.

Также сообщалось, что США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратегического вооружения.