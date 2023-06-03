Рябков: контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для России
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся», — цитирует его ТАСС.
Ранее Рябков заявил, что США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов.
Также сообщалось, что США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратегического вооружения.