Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения

Короткая ссылка
Соединённые Штаты с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Smith

«С 1 июня 2023 года США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновлённой информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в МИД России сообщили, что инициатива сенаторов США о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений говорит о том, что Вашингтон использует договор как оружие для сведения политических счётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить