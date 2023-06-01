США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения

Соединённые Штаты с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«С 1 июня 2023 года США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновлённой информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в МИД России сообщили, что инициатива сенаторов США о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений говорит о том, что Вашингтон использует договор как оружие для сведения политических счётов.