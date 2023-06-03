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Anadolu: 21 глава государства и 13 премьер-министров примут участие в инаугурации Эрдогана

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В церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана примут участие 21 глава государства и 13 премьер-министров.
Anadolu: 21 глава государства и 13 премьер-министров примут участие в инаугурации Эрдогана
  • AP

Об этом сообщило агентство Anadolu.

«В церемонии инаугурации... примут участие 21 глава государства и 13 премьер-министров», — говорится в публикации.

Кроме того, мероприятие посетят иностранные министры и представители международных организаций.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять участие в инаугурации Эрдогана.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.

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