Anadolu: 21 глава государства и 13 премьер-министров примут участие в инаугурации Эрдогана
- AP
Об этом сообщило агентство Anadolu.
«В церемонии инаугурации... примут участие 21 глава государства и 13 премьер-министров», — говорится в публикации.
Кроме того, мероприятие посетят иностранные министры и представители международных организаций.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять участие в инаугурации Эрдогана.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.