Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Премьер Армении Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Премьер Армении Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Отмечается, что Турция направила Армении официальное приглашение на участие в церемонии.

«3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в инаугурации», — говорится в заявлении.

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер ранее объявил, что Эрдоган, согласно итогам второго тура президентских выборов в республике, набрал 52,18% голосов и признан президентом страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить