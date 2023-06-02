Премьер Армении Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Отмечается, что Турция направила Армении официальное приглашение на участие в церемонии.

«3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в инаугурации», — говорится в заявлении.

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер ранее объявил, что Эрдоган, согласно итогам второго тура президентских выборов в республике, набрал 52,18% голосов и признан президентом страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.