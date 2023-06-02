Премьер Армении Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
Отмечается, что Турция направила Армении официальное приглашение на участие в церемонии.
«3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в инаугурации», — говорится в заявлении.
Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер ранее объявил, что Эрдоган, согласно итогам второго тура президентских выборов в республике, набрал 52,18% голосов и признан президентом страны.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.