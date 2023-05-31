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Спикер Госдумы Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Спикер Госдумы Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил он на вопрос журналиста, его цитирует ТАСС.

Как ожидается, точная дата инаугурации Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что дата и место встречи лидеров России и Турции согласовываются.

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