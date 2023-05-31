Спикер Госдумы Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил он на вопрос журналиста, его цитирует ТАСС.
Как ожидается, точная дата инаугурации Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что дата и место встречи лидеров России и Турции согласовываются.