Спикер Госдумы Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил он на вопрос журналиста, его цитирует ТАСС.

Как ожидается, точная дата инаугурации Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что дата и место встречи лидеров России и Турции согласовываются.