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Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана согласовываются

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дата и место встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовываются.
Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана согласовываются
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

По словам Пескова, в состоявшемся недавно телефонном разговоре оба лидера подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе.

«Где она будет и когда точно, это предстоит ещё согласовать с учётом графиков двух президентов», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в Hürriyet заявили, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят Эрдогана после его инаугурации.

Позже в администрации Эрдогана заявили, что визит Путина в Турцию в ближайшее время не готовится.

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