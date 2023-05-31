Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана согласовываются
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
По словам Пескова, в состоявшемся недавно телефонном разговоре оба лидера подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе.
«Где она будет и когда точно, это предстоит ещё согласовать с учётом графиков двух президентов», — сказал пресс-секретарь.
Ранее в Hürriyet заявили, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят Эрдогана после его инаугурации.
Позже в администрации Эрдогана заявили, что визит Путина в Турцию в ближайшее время не готовится.