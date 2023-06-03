Толпа на фестивале СДПГ обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине

Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале партии СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны.

Об этом информирует газета Bild.

«Перед ратушей в Фалькензе можно услышать, как группа примерно из 100 человек выкрикивает: «Поджигатель войны», «Лжец» и «Бандит», — говорится в статье.

Отмечается, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Также канцлер ФРГ выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.