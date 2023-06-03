Толпа на фестивале СДПГ обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине
Об этом информирует газета Bild.
«Перед ратушей в Фалькензе можно услышать, как группа примерно из 100 человек выкрикивает: «Поджигатель войны», «Лжец» и «Бандит», — говорится в статье.
Отмечается, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы противовоздушной обороны.
Также канцлер ФРГ выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.