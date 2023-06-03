Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Толпа на фестивале СДПГ обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине

Короткая ссылка
Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале партии СДПГ в городе Фалькензе и обвинила его в разжигании войны.

Об этом информирует газета Bild.

«Перед ратушей в Фалькензе можно услышать, как группа примерно из 100 человек выкрикивает: «Поджигатель войны», «Лжец» и «Бандит», — говорится в статье.

Отмечается, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Также канцлер ФРГ выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить