Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы ПВО
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Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Как отметил Зеленский, стороны обсудили выполнение достигнутых в ходе его визита в Берлин договорённостей.
«А также дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО», — говорится в сообщении.
Зеленский также выразил Шольцу благодарность за реализацию оборонного пакета на сумму €3 млрд.
Ранее Шольц отмечал, что помощь Берлина, которую он оказывает ВСУ, сосредоточена на средствах ПВО и артиллерии.