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Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы ПВО
  • Gettyimages.ru

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Как отметил Зеленский, стороны обсудили выполнение достигнутых в ходе его визита в Берлин договорённостей.

«А также дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО», — говорится в сообщении.

Зеленский также выразил Шольцу благодарность за реализацию оборонного пакета на сумму €3 млрд.

Ранее Шольц отмечал, что помощь Берлина, которую он оказывает ВСУ, сосредоточена на средствах ПВО и артиллерии.

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