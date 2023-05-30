Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Как отметил Зеленский, стороны обсудили выполнение достигнутых в ходе его визита в Берлин договорённостей.

«А также дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО», — говорится в сообщении.

Зеленский также выразил Шольцу благодарность за реализацию оборонного пакета на сумму €3 млрд.

Ранее Шольц отмечал, что помощь Берлина, которую он оказывает ВСУ, сосредоточена на средствах ПВО и артиллерии.