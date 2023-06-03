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Премьер Люксембурга Беттель велел Зеленскому замолчать, использовав неприличный жест

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель велел Владимиру Зеленскому замолчать, использовав унизительный жест рукой.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошёл на полях саммита Европейского политического сообщества, а видео момента появилось в Интернете.

Как пишет агентство, на видео украинский президент пытался поговорить с Баттелем и президентом Сербии Александром Вучичем.

«Баттель сделал в отношении Зеленского характерный жест рукой, намекая, вероятно, на излишнюю разговорчивость последнего», — говорится в сообщении.

В феврале член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала внешний вид Зеленского на встрече в Киеве оскорблением для американского лидера Джо Байдена.

Также сообщалось, что Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком.

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