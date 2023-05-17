Il Fatto Quotidiano: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком
Он отметил, что речь идёт об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и чёрным пятном.
Автор объяснил, что этот подарок должен был символизировать «потерю» украинских детей в конфликте, но для Папы Римского и всех христиан «потеря младенца Иисуса означает утрату Мессии», а также «стирание Христа с креста и отказ от его воскресения».
13 мая служба печати Святого престола сообщила, что Зеленский провёл встречу с Папой Римским Франциском.
Газета Exxpress сообщила, что Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском нарушил правила этикета.
По данным издания, украинский лидер не пропустил Папу Римского перед собой, когда заходил в его кабинет.
Кроме того, позже Зеленский сел в кресло, когда глава католической церкви ещё стоял.