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Il Fatto Quotidiano: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком

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Украинский лидер Владимир Зеленский, который был на аудиенции у Папы Римского Франциска, преподнёс понтифику подарки, оскорбляющие христианскую веру. Об этом пишет исторический журналист, писатель и экс-сенатор Раньеро Ла Валле в материале для Il Fatto Quotidiano.

Он отметил, что речь идёт об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и чёрным пятном.

Автор объяснил, что этот подарок должен был символизировать «потерю» украинских детей в конфликте, но для Папы Римского и всех христиан «потеря младенца Иисуса означает утрату Мессии», а также «стирание Христа с креста и отказ от его воскресения».

13 мая служба печати Святого престола сообщила, что Зеленский провёл встречу с Папой Римским Франциском.

Газета Exxpress сообщила, что Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском нарушил правила этикета.

По данным издания, украинский лидер не пропустил Папу Римского перед собой, когда заходил в его кабинет.

Кроме того, позже Зеленский сел в кресло, когда глава католической церкви ещё стоял.

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