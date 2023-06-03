Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
Об этом информирует РИА Новости.
«На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображён вне территории Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления украинской армии.
Также в МИД Венгрии заявили, что считают неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО.