Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Об этом информирует РИА Новости.

«На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображён вне территории Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления украинской армии.

Также в МИД Венгрии заявили, что считают неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО.