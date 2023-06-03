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Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

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Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Об этом информирует РИА Новости.

«На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображён вне территории Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления украинской армии. 

Также в МИД Венгрии заявили, что считают неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО.

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