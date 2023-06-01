Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает неприемлемым обучение военных Украины под флагом НАТО, так как альянс должен избегать прямого столкновения с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо избегать конфликта между НАТО и Россией, поэтому Венгрия не поддерживает проведение военной подготовки украинских солдат под флагом НАТО», — сказал он.

Сийярто при этом назвал приемлемой подготовку военных специалистов в области здравоохранения, когда речь идёт о спасении жизней.

Глава венгерского МИД добавил, что то, что некоторые государства на двусторонней основе проводят военную подготовку военных ВСУ, является вопросом двусторонних отношений, но проводить военную подготовку под флагом НАТО является «неприемлемым».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Вооружённых сил России есть средства, чтобы ответить на возможные поставки украинской армии западных самолётов.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Соединённые Штаты прямыми соучастниками военных преступлений киевского террористического режима.

По его словам, если раньше американцы взращивали террористов в Сирии, то теперь украинцы становятся террористами с подачи Вашингтона.