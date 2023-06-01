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Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений боевиков ВСУ

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Соединённые Штаты прямыми соучастниками военных преступлений киевского террористического режима.
Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«Сейчас Соединённые Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооружёнными формированиями Украины», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если раньше американцы взращивали террористов в Сирии, то теперь украинцы становятся террористами с подачи Вашингтона.

Он также напомнил, что Запад, в том числе страны НАТО, продолжает накачивать киевский террористический режим оружием.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи говорит о безразличии американцев к преступлениям Украины.

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