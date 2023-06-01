Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений боевиков ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Соединённые Штаты прямыми соучастниками военных преступлений киевского террористического режима.

«Сейчас Соединённые Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооружёнными формированиями Украины», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если раньше американцы взращивали террористов в Сирии, то теперь украинцы становятся террористами с подачи Вашингтона.

Он также напомнил, что Запад, в том числе страны НАТО, продолжает накачивать киевский террористический режим оружием.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи говорит о безразличии американцев к преступлениям Украины.