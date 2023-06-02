Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости не допустить украинского контрнаступления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth, заявил о необходимости не допустить контрнаступления украинской армии. По его словам, оно лишь приведёт к новым жертвам, в первую очередь со стороны Украины.

Как пишет ТАСС, комментируя по просьбе журналистов сообщения о подготовке ВСУ к контрнаступлению, он сказал: «Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня».

«Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — отметил Орбан.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина уже начала контрнаступление. Он добавил, что о его эффективности можно будет судить через несколько месяцев.

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.

Американский сенатор Линдси Грэм также заявил, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинских боевиков.