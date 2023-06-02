Вучич заявил, что в рамках диалога с Зеленским тот не упоминал о санкциях против России
«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским? А человек их даже не упомянул, был корректным. Мы говорили о других вещах, о целостности, об ООН, обо всём остальном», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Вучич подчеркнул, что единственной темой для разговора других участников саммита стали антироссийские ограничения, президент России Владимир Путин и Сербия.
Ранее сербский лидер заявил, что разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским не изменил позиции Белграда по санкциям против России.
По его словам, Белград никому не позволит навязывать решения о санкциях и внешней политике.