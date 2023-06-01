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Вучич заявил, что разговор с Зеленским не изменил позиции Сербии по антироссийским санкциям

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским не изменил позиции Белграда по санкциям против России.
Вучич заявил, что разговор с Зеленским не изменил позиции Сербии по антироссийским санкциям
  • Gettyimages.ru

«У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через своё руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию», — приводит РИА Новости его слова.

Вучич добавил, что Сербия проводит самостоятельную политику и преследует свои интересы.

Ранее сербский лидер заявил, что Белград никому не позволит навязывать решения о санкциях и внешней политике.

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