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В Белом доме выразили надежду на подписание Байденом 3 июня законопроекта о госдолге

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Президент США Джо Байден может подписать законопроект о повышении потолка госдолга в субботу, 3 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме выразили надежду на подписание Байденом 3 июня законопроекта о госдолге
  • Gettyimages.ru

«Палата представителей и сенат должны сделать своё дело. И мы будем работать с ними в быстром темпе, чтобы убедиться, что мы сможем подписать его, надеюсь, уже завтра», — цитирует её ТАСС.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила большинством голосов законопроект о повышении потолка госдолга.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.

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