Салливан: США не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников
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«США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти общую численность наших соперников для успешного сдерживания их. Мы это проходили, мы выучили этот урок», — цитирует его РИА Новости.
Салливан также подчеркнул отсутствие необходимости размещать более опасное ядерное оружие для поддержания сдерживания — по его словам, в США нацелены на совершенность подхода, а не на количество оружия.
Он добавил, что ни Россия, ни США не заинтересованы в соперничестве в сфере ядерных вооружений.
По словам Салливана, в США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.