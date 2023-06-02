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Салливан: США не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников

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В Вашингтоне не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан: США не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников
  • Gettyimages.ru

«США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти общую численность наших соперников для успешного сдерживания их. Мы это проходили, мы выучили этот урок», — цитирует его РИА Новости.

Салливан также подчеркнул отсутствие необходимости размещать более опасное ядерное оружие для поддержания сдерживания — по его словам, в США нацелены на совершенность подхода, а не на количество оружия.

Он добавил, что ни Россия, ни США не заинтересованы в соперничестве в сфере ядерных вооружений.

По словам Салливана, в США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.

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