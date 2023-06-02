Салливан: США не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников

В Вашингтоне не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти общую численность наших соперников для успешного сдерживания их. Мы это проходили, мы выучили этот урок», — цитирует его РИА Новости.

Салливан также подчеркнул отсутствие необходимости размещать более опасное ядерное оружие для поддержания сдерживания — по его словам, в США нацелены на совершенность подхода, а не на количество оружия.

Он добавил, что ни Россия, ни США не заинтересованы в соперничестве в сфере ядерных вооружений.

По словам Салливана, в США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.