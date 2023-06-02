Салливан заявил, что США и Россия не заинтересованы в соперничестве в ядерных вооружениях

Ни Россия, ни США не заинтересованы в соперничестве в сфере ядерных вооружений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Ни одна из наших стран не заинтересована в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил. И мы готовы придерживаться центральных ограничений до тех пор, пока это делает Россия», — цитирует его РИА Новости.

В Белом доме также заявили, что США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.

При этом Соединённые Штаты с 1 июня прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений.