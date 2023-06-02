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Белый дом: США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями

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США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий, заявили в Белом доме.
Белый дом: США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
  • Gettyimages.ru

С такими словами выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. Его цитирует ТАСС.

«Мы заявляли о своей готовности участвовать в двусторонних переговорах по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий», — утверждает чиновник.

Как стало известно ранее, Соединённые Штаты с 1 июня прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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