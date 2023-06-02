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Глава Минсельхоза Польши: отказ продлить запрет на экспорт зерна с Украины станет ошибкой

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Отказ Еврокомиссии продлить запрет на экспорт украинского зерна станет крупной ошибкой.
Глава Минсельхоза Польши: отказ продлить запрет на экспорт зерна с Украины станет ошибкой
  • РИА Новости

Такое мнение выразил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

«Если запрет не будет продлён, это станет большой европейской ошибкой», — цитирует его ТАСС.

Телус отметил, что «не хотел бы политической войны с Еврокомиссией», но из Брюсселя поступает «тревожная информация» о возможности отмены запрета.

Ранее венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Центральная Европа желает продлить запрет на импорт зерна с Украины.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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