Блинкен: мир на Украине должен предусматривать план по восстановлению страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир на Украине должен предусматривать план по её восстановлению, в которое Россия должна будет внести свою долю.

«Обеспечение мира на Украине должно предусматривать план по её восстановлению, и Россия должна внести в него свою долю», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что об этом он сказал во время выступления в мэрии Хельсинки.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России с Западом из-за атак Киева по российской территории.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что ставкой в украинском конфликте является выживание стран Запада.