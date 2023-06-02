Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Блинкен: мир на Украине должен предусматривать план по восстановлению страны

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир на Украине должен предусматривать план по её восстановлению, в которое Россия должна будет внести свою долю.
Блинкен: мир на Украине должен предусматривать план по восстановлению страны
  • РИА Новости

«Обеспечение мира на Украине должно предусматривать план по её восстановлению, и Россия должна внести в него свою долю», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что об этом он сказал во время выступления в мэрии Хельсинки.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России с Западом из-за атак Киева по российской территории.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что ставкой в украинском конфликте является выживание стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить