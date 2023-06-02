Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Премьер Польши Моравецкий: ставкой в конфликте на Украине является выживание Запада

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что ставкой в украинском конфликте является выживание стран Запада.
Премьер Польши Моравецкий: ставкой в конфликте на Украине является выживание Запада
  • AP

Как отметил польский премьер, в данный момент мир снова разделён на два блока.

«Хотя Запад и Восток уже не разделяют ни Берлинская стена, ни железный занавес, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Моравецкого, ставкой в конфликте является не только будущее Украины, но и выживание всего Запада.

«Ясно одно: результат будет означать конец определённой эпохи», — заключил он.

Ранее газета Global Times писала, что российско-китайский союз станет геополитическим вызовом для США, но стабилизирует ситуацию в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить