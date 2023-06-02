Премьер Польши Моравецкий: ставкой в конфликте на Украине является выживание Запада
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Как отметил польский премьер, в данный момент мир снова разделён на два блока.
«Хотя Запад и Восток уже не разделяют ни Берлинская стена, ни железный занавес, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Моравецкого, ставкой в конфликте является не только будущее Украины, но и выживание всего Запада.
«Ясно одно: результат будет означать конец определённой эпохи», — заключил он.
Ранее газета Global Times писала, что российско-китайский союз станет геополитическим вызовом для США, но стабилизирует ситуацию в мире.