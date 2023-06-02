Блинкен заявил, что США якобы не враги россиянам
- AP
Данное заявление он сделал на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.
«США не являются вашим врагом», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки».
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. Он также признал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.