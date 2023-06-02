Блинкен заявил, что США якобы не враги россиянам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты якобы не являются врагами россиян.

Данное заявление он сделал на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

«США не являются вашим врагом», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки».

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. Он также признал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.