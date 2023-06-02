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Блинкен заявил, что США якобы не враги россиянам

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты якобы не являются врагами россиян.
Блинкен заявил, что США якобы не враги россиянам
  • AP

Данное заявление он сделал на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

«США не являются вашим врагом», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки».

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. Он также признал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

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