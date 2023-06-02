МИД Франции: на выполнение условий для вступления в ЕС могут потребоваться десятилетия
- РИА Новости
Такое мнение выразила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире радиостанции «Европа 1».
По её словам, «вопрос состоит не в том, принимать ли их и когда это сделать».
«По-настоящему вопрос состоит в том, как это сделать», — цитирует её ТАСС.
Бун отметила, что у некоторых кандидатов могут «уйти десятилетия» на устранение несоответствий европейским стандартам.
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