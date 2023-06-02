Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Франции: на выполнение условий для вступления в ЕС могут потребоваться десятилетия

Короткая ссылка
Странам — кандидатам на вступление в Евросоюз потребуются десятилетия, чтобы выполнить условия, необходимые для членства в ЕС.
МИД Франции: на выполнение условий для вступления в ЕС могут потребоваться десятилетия
  • РИА Новости

Такое мнение выразила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире радиостанции «Европа 1».

По её словам, «вопрос состоит не в том, принимать ли их и когда это сделать».

«По-настоящему вопрос состоит в том, как это сделать», — цитирует её ТАСС.

Бун отметила, что у некоторых кандидатов могут «уйти десятилетия» на устранение несоответствий европейским стандартам.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить