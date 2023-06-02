Власти Бразилии заявили об обеспокоенности попытками Запада ослабить Россию

Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить Россию, так как это спровоцирует более крупный конфликт.

Об этом в интервью Financial Times заявил советник бразильского президента по международным делам Селсу Аморим.

«Аморим... сказал, что Бразилиа обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить Россию, предполагая, что это только спровоцирует более крупный конфликт», — говорится в сообщении.

Он отметил, что опасения России, главным образом по поводу национальной безопасности, должны учитываться.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление способствовать эскалации украинского конфликта в настоящий момент в Европе сильно как никогда.