Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву.

«У союзников (по НАТО. — RT) истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину, поэтому нам нужно нарастить производство», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg.

Он призвал членов НАТО «подписывать контракты, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО планируют выделить «солидный пакет» помощи Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи для Украины говорит о том, что Вашингтону безразличны преступления бандеровцев.