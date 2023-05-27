В МИД России заявили, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине
Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.
По словам российского дипломата, в последние месяцы прослеживается активизация поставок вооружений на Украину со стороны США и их союзников по НАТО.
«Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать ещё более кровопролитным», — сказал Галузин.
Ранее Галузин заявил, что киевский режим атаковал беспилотниками Кремль 3 мая без согласования с западными кураторами.
Также поступала информация, что Минобороны Украины заявило о желании Киева получить 48 истребителей F-16.