Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Вашингтон хочет максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его ещё более кровопролитным.

Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

По словам российского дипломата, в последние месяцы прослеживается активизация поставок вооружений на Украину со стороны США и их союзников по НАТО.

«Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать ещё более кровопролитным», — сказал Галузин.

Ранее Галузин заявил, что киевский режим атаковал беспилотниками Кремль 3 мая без согласования с западными кураторами.

Также поступала информация, что Минобороны Украины заявило о желании Киева получить 48 истребителей F-16.