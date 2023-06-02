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Обозреватель INN Poland Багиньский заявил о кражах и возвращении девяностых в Польше

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Обозреватель INN Poland Конрад Багиньский заявил, что атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну «лихих девяностых».

По его словам, уровень преступности в стране растёт, и люди чувствуют угрозу. Также Багиньский рассказал, что у людей стали угонять автомобили и красть запчасти.

«Это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв», — отметил обозреватель.

Ранее сообщалось, что в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины.

Также врио главы ФТС Руслан Давыдов назвал политическим психозом запрет Польши на проезд грузовиков из России.

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