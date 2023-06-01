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Врио главы ФТС назвал политическим психозом запрет Польши на проезд грузовиков из России

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Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что решение польских властей закрыть свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами является политическим психозом и выстрелом себе в ногу.
Врио главы ФТС назвал политическим психозом запрет Польши на проезд грузовиков из России
  • РИА Новости

«Решения такие и подобные им — это часть и элемент незаконных антироссийских санкций, и, по моему глубокому убеждению, это выстрел себе в ногу», — цитирует его РИА Новости.

По словам Давыдова, подобное решение ударит по самим польским гражданам и перевозчикам. 

Он также обратил внимание, что «объехать Россию гораздо сложнее, чем Польшу».

«Поэтому это просто, наверное, политический психоз во вред экономике Европы», — сказал глава ФТС, отметив, что подобное решение Варшавы экономической основы под собой не имеет.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

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