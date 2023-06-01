Врио главы ФТС назвал политическим психозом запрет Польши на проезд грузовиков из России

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что решение польских властей закрыть свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами является политическим психозом и выстрелом себе в ногу.

«Решения такие и подобные им — это часть и элемент незаконных антироссийских санкций, и, по моему глубокому убеждению, это выстрел себе в ногу», — цитирует его РИА Новости.

По словам Давыдова, подобное решение ударит по самим польским гражданам и перевозчикам.

Он также обратил внимание, что «объехать Россию гораздо сложнее, чем Польшу».

«Поэтому это просто, наверное, политический психоз во вред экономике Европы», — сказал глава ФТС, отметив, что подобное решение Варшавы экономической основы под собой не имеет.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.