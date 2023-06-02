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Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

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Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию голосования.

«За законопроект отдали свои голоса 63 сенатора, ещё 36 выступили против принятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила большинством голосов законопроект о повышении потолка госдолга.

При этом экономист Скотт Макдоналд заявил о тяжёлых последствиях для доллара в случае дефолта в США.

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