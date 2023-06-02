Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию голосования.
«За законопроект отдали свои голоса 63 сенатора, ещё 36 выступили против принятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее Палата представителей конгресса США одобрила большинством голосов законопроект о повышении потолка госдолга.
При этом экономист Скотт Макдоналд заявил о тяжёлых последствиях для доллара в случае дефолта в США.