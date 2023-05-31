Экономист Макдоналд заявил о тяжёлых последствиях для доллара в случае дефолта в США

Потенциальный дефолт в США может привести к тяжёлым последствиям для американского доллара и экономики страны, заявил экономист Скотт Макдоналд.

«Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара», — пишет Макдоналд в статье для The National Interest.

По его словам, Вашингтон также потеряет возможность постоянно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг.

Он выразил мнение, что данная ситуация плохо отразится на положении США в мире.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.