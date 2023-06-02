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Посольство России: объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию Москвы

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Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Об этом информирует ТАСС.

В российском диппредставительстве отметили, что к возобновлению действия договора есть только один путь.

«Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов.

Также сообщалось, что США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения.

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