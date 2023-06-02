Посольство России: объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию Москвы
Об этом информирует ТАСС.
В российском диппредставительстве отметили, что к возобновлению действия договора есть только один путь.
«Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов.
Также сообщалось, что США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения.