Посольство России: объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию Москвы

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Об этом информирует ТАСС.

В российском диппредставительстве отметили, что к возобновлению действия договора есть только один путь.

«Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов.

Также сообщалось, что США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения.