Маск подтвердил планы по переименованию Twitter

Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети.

«Правда», — написал предприниматель.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что на смену нынешнего названия соцсети и логотипа в виде синей птички может появиться буква Х.

Ранее компания Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях.

Также сообщалось, что разработчики платформы Instagram* планируют запустить в июне приложение, аналогичное по функционалу с Twitter.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.