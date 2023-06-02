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Маск подтвердил планы по переименованию Twitter

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Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети.

«Правда», — написал предприниматель.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что на смену нынешнего названия соцсети и логотипа в виде синей птички может появиться буква Х.

Ранее компания Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях.

Также сообщалось, что разработчики платформы Instagram* планируют запустить в июне приложение, аналогичное по функционалу с Twitter.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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