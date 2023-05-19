Bloomberg: разработчики Instagram планируют в июне запустить аналог Twitter

Разработчики платформы Instagram* планируют запустить в июне приложение, аналогичное по функционалу с Twitter.

По данным источников Bloomberg, на данный момент приложение тестируется.

Новый сервис не станет частью Instagram, но аккаунты можно будет связать.

Официальных комментариев по этой новости пока не поступало.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что нашёл преемника на пост гендиректора Twitter.

Бизнесмен также заявил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.

При этом он призвал пока не доверять этой версии.

Кроме того, Маск анонсировал появление в Twitter аудио- и видеозвонков.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.