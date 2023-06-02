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Télam: Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС уже в августе

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Глава Нового банка развития Дилма Руссефф заявила, что Аргентина может присоединиться к организации уже в августе.

Об этом информирует агентство Télam.

«Совет директоров организации официально разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа.

Ранее Руссефф призвала расширять деятельность финансового учреждения.

Также вице-президент НБР Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.

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