Télam: Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС уже в августе
Об этом информирует агентство Télam.
«Совет директоров организации официально разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа.
Ранее Руссефф призвала расширять деятельность финансового учреждения.
Также вице-президент НБР Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.