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Банк БРИКС намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией

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Вице-президент Нового банка развития, созданного странами БРИКС, Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.
Банк БРИКС намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией
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«Россия играет важную роль в процессах принятия решений. Учитывая эту особую роль как страны-основателя, особую роль России, НБР намерен изучить выполнение своих обязательств в соответствии с ограничениями, введенными на международных рынках финансов и капитала», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф призвала расширять сферы деятельности финансового учреждения.

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