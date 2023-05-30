Банк БРИКС намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией
- Gettyimages.ru
«Россия играет важную роль в процессах принятия решений. Учитывая эту особую роль как страны-основателя, особую роль России, НБР намерен изучить выполнение своих обязательств в соответствии с ограничениями, введенными на международных рынках финансов и капитала», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф призвала расширять сферы деятельности финансового учреждения.