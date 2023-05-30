Банк БРИКС намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией

Вице-президент Нового банка развития, созданного странами БРИКС, Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.

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