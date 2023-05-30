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Президент банка БРИКС Руссефф призвала расширять деятельность финансового учреждения

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Президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф призвала расширять сферы деятельности финансового учреждения.
Президент банка БРИКС Руссефф призвала расширять деятельность финансового учреждения
  • AP

«Мы должны расширять сферу своей деятельности и укреплять роль банка в качестве платформы для сотрудничества. Мы будем делать это за счёт расширения нашей партнёрской сети и реализации проектов совместного финансирования», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что НБР будет продолжать фокусироваться на конкретных нуждах его стран-членов при финансировании проектов.

Также Руссефф отметила, что банк планирует финансировать больше проектов в местных валютах, чтобы «укрепить местный рынок и защитить заёмщиков от риска валютных колебаний».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведёт переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.

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