Президент банка БРИКС Руссефф призвала расширять деятельность финансового учреждения

Президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф призвала расширять сферы деятельности финансового учреждения.

«Мы должны расширять сферу своей деятельности и укреплять роль банка в качестве платформы для сотрудничества. Мы будем делать это за счёт расширения нашей партнёрской сети и реализации проектов совместного финансирования», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что НБР будет продолжать фокусироваться на конкретных нуждах его стран-членов при финансировании проектов.

Также Руссефф отметила, что банк планирует финансировать больше проектов в местных валютах, чтобы «укрепить местный рынок и защитить заёмщиков от риска валютных колебаний».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведёт переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.