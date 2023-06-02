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Мужчина полностью разделся в ватиканском соборе Святого Петра

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В Ватикане мужчина забрался на главный алтарь собора Святого Петра и полностью разделся.

Об этом пишет газета Il Messaggero

«Незадолго до закрытия для туристов базилики Святого Петра мужчина молниеносным прыжком сумел взобраться на главный алтарь... раздевшись догола», — говорится в сообщении.

Работники базилики и ватиканские жандармы задержали нарушителя и отвели его в участок для опознания и допроса. 

Отмечается, что задержанный страдает психическими нарушениями, во время акции он царапал себя ногтями.

Ранее жандарм открыл огонь по колёсам автомобиля, который без разрешения въехал в Ватикан.

Ранее беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары.

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