Мужчина полностью разделся в ватиканском соборе Святого Петра
Об этом пишет газета Il Messaggero.
«Незадолго до закрытия для туристов базилики Святого Петра мужчина молниеносным прыжком сумел взобраться на главный алтарь... раздевшись догола», — говорится в сообщении.
Работники базилики и ватиканские жандармы задержали нарушителя и отвели его в участок для опознания и допроса.
Отмечается, что задержанный страдает психическими нарушениями, во время акции он царапал себя ногтями.
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