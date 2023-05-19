Жандарм открыл огонь по колёсам автомобиля, который без разрешения въехал в Ватикан
Об этом информирует РИА Новости.
«Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудник жандармерии пытался остановить нарушителя и выстрелил из пистолета по колёсам автомобиля.
Несмотря на это, машина продолжила движение и была остановлена уже во дворе Святого Дамаза у Апостольского дворца.
«Водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии», — передаёт агенство.
Отмечается, что за рулём автомобиля находился мужчина в возрасте около 40 лет. У него констатировали тяжёлое психофизическое состояние.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском, которая состоялась в Ватикане, нарушил правила этикета.