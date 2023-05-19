Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Жандарм открыл огонь по колёсам автомобиля, который без разрешения въехал в Ватикан

Короткая ссылка
Сотрудник жандармерии открыл огонь по колёсам машины, въехавшей на территорию Ватикана без разрешения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник жандармерии пытался остановить нарушителя и выстрелил из пистолета по колёсам автомобиля.

Несмотря на это, машина продолжила движение и была остановлена уже во дворе Святого Дамаза у Апостольского дворца.

«Водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии», — передаёт агенство.

Отмечается, что за рулём автомобиля находился мужчина в возрасте около 40 лет. У него констатировали тяжёлое психофизическое состояние.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском, которая состоялась в Ватикане, нарушил правила этикета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить