Жандарм открыл огонь по колёсам автомобиля, который без разрешения въехал в Ватикан

Сотрудник жандармерии открыл огонь по колёсам машины, въехавшей на территорию Ватикана без разрешения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник жандармерии пытался остановить нарушителя и выстрелил из пистолета по колёсам автомобиля.

Несмотря на это, машина продолжила движение и была остановлена уже во дворе Святого Дамаза у Апостольского дворца.

«Водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии», — передаёт агенство.

Отмечается, что за рулём автомобиля находился мужчина в возрасте около 40 лет. У него констатировали тяжёлое психофизическое состояние.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском, которая состоялась в Ватикане, нарушил правила этикета.