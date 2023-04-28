Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары

Украинская беженка разделась в эфире скандального британского телешоу Naked Attraction, по правилам которого участники должны обнажаться друг перед другом.

Об этом пишет газета Bristol Post.

Как говорится в описании выпуска, 22-летняя беженка по имени Мария, работавшая сексологом, «попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4».

Согласно правилам шоу, участник должен был выбрать одного из шести участников. При этом знакомство кандидатов происходит в обнажённом виде, пишет РИА Новости.

По итогам шоу Мария согласилась поехать на свидание с одним из участников.

Девушка также рассказала, что была замужем в 18 лет. Она рассказала, что возможности по поиску любви в Британии отличаются от того, что она видела на Украине.

Ранее жительницы Великобритании пожаловались на украинских беженок, которые уводят у них супругов и партнёров.