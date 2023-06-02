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Главы МИД БРИКС выступили за противодействие использованию террористами беспилотников

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Министры иностранных дел стран БРИКС высказались за необходимость укрепить механизмы противодействия использованию БПЛА и других технологий в террористических целях.

Об этом информирует ТАСС.

«Необходимо всесторонне укрепить механизм противодействия ставшему более широким использованию... террористами и их пособниками новых технологий, таких как БПЛА», — говорится в заявлении.

Среди других технологий министры озвучили Интернет, а также платформы социальных сетей, используемые в экстремистских целях.

Также представители пяти стран осудили терроризм «во всех его формах и проявлениях» и выступили за борьбу с террором.

Ранее главы МИД БРИКС поддержали инициативы мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

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