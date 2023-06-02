Главы МИД БРИКС выступили за противодействие использованию террористами беспилотников
Об этом информирует ТАСС.
«Необходимо всесторонне укрепить механизм противодействия ставшему более широким использованию... террористами и их пособниками новых технологий, таких как БПЛА», — говорится в заявлении.
Среди других технологий министры озвучили Интернет, а также платформы социальных сетей, используемые в экстремистских целях.
Также представители пяти стран осудили терроризм «во всех его формах и проявлениях» и выступили за борьбу с террором.
Ранее главы МИД БРИКС поддержали инициативы мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.