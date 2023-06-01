Главы МИД БРИКС поддержали инициативы мирного урегулирования конфликта вокруг Украины

Главы МИД стран БРИКС на встрече в ЮАР поддержали инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Отмечается, что стороны напомнили свои национальные позиции по ситуации вокруг Украины.

«Они с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путём диалога и дипломатии», — приводит ТАСС фрагмент совместного заявления.

Главы МИД также призвали к «полному и эффективному выполнению» зерновой сделки.

Ранее заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил о стремлении БРИКС усилить влияние развивающихся стран на международной арене.