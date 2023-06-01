Главы МИД БРИКС поддержали инициативы мирного урегулирования конфликта вокруг Украины
Отмечается, что стороны напомнили свои национальные позиции по ситуации вокруг Украины.
«Они с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путём диалога и дипломатии», — приводит ТАСС фрагмент совместного заявления.
Главы МИД также призвали к «полному и эффективному выполнению» зерновой сделки.
Ранее заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил о стремлении БРИКС усилить влияние развивающихся стран на международной арене.